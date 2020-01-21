РИАМО - 21 янв. В прошлом году случился скачек в росте обращений граждан, которые касались раскрытия информации о деятельности управляющих организаций, их Госжилинспекция приняла около 5,5 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В этом году уменьшилось количество обращай граждан в общем, которых насчитали около 90,1 тысячи обращений, что на 108 меньше показателя 2018 года, но в два раза выросло число обращений по поводу раскрытия информации о деятельности управляющих организаций.

«Причина незначительного пока снижения традиционных обращений, возможно, в том, что люди пока привыкают к новым средствам коммуникации. Направляют жалобы, вопросы и предложения сразу по нескольким каналам», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Самое большое количество обращений, это более 26,5 тысячи, или 30%, касалось содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирных домов. В 2018 году таких жалоб было 35%.

Около 20 тысяч, это 22% обращений, были связаны с начислением платежей за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. Еще 9% с качеством этих услуг. В 2018 году эти показатели составляли 25% и 10% соответственно.

В два раза выросло количество обращений по поводу раскрытия информации о деятельности управляющих организаций. Их Госжилинспекция приняла около 5,5 тысячи, или 6%, а было 3%.

Топ-5 закрывает тема деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Такие вопросы содержались в 1,9 тысячи обращений, или в 2%. В 2018 году этот показатель составил 5%.

«Анализ количественных изменений топовых обращений жителей свидетельствует: у общества все больший запрос на открытость управляющих организаций. Есть четкие требования законодательства о раскрытии информации, которые необходимо соблюдать. Но не стоит этим ограничиваться. Считаю, что УК должны активно использовать все современные средства», – отметила Федина.