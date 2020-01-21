РИАМО - 21 янв. Юношеская сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр, россияне там встретятся с командой из США, сообщает Газета.ru.

В полуфинале сборная России разгромила команду Финляндии со счетом 10:1.

«В составе победителей хет-трик в активе Ивана Мирошниченко, дубли оформили Илья Роговский и Руслан Газизов, также отличились Матвей Мичков, Илья Квочко, Владислав Сапунов. У финской сборной шайбу забросил Йоаким Кемелл», - говорится в сообщении.

Теперь россиян ждет финал турнира, в котором они сыграют с хоккеистами из США.