РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов Григорием Артамоновым, он поручил обратить внимание на вопросы, волнующие жителей, и наладить с населением прямой контакт, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Воробьев поручил обратить внимание на те вопросы, которые в первую очередь беспокоят жителей городского округа Чехов.

«Приоритеты на основании моих встреч с жителями - достроить школу, которая нам досталась от СУ-155. Особое внимание нужно уделить системе здравоохранения и благоустройству. Прошу вас регулярно общаться, наладить прямой контакт с жителями и чувствовать настроение в каждом дворе. Эту работу обязательно нужно будет сделать», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что Артамонов может рассчитывать на региональную поддержку в решении вопросов городского округа.

Артамонов представил Воробьеву план развития муниципалитета на текущей год. На данный момент ВРИП главы Чехова формирует компетентную команду для реализации стратегии развития округа в этом году. Он отметил, что в Чехове также есть планы по повышению уровня доверия к власти.