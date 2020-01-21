РИАМО - 21 янв. В Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе 30 января пройдет концерт «Времена года», в рамках которого прозвучат композиции Чайковского, Свиридова, Рахманинова и Римского-Корсакова, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Бельканто.

«Оркестровая сюита «Метель» советского композитора Георгия Свиридова <…> и картины зимней русской природы в пьесах Чайковского «Времена года» прозвучат по соседству с сочинениями Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова», - говорится в сообщении.

В концерте примут участие Государственный оркестр «Гусляры России», известный органист Лука Гаделия из Абхазии и мастер песочной анимации Анна Иванова.

Концерт начнется 30 января в 20:00 по адресу: Москва, Старосадский переулок, 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла.

Билеты обойдутся от 800 рублей. Приобрести их и узнать более подробную информации о концерте можно на сайте фонда Бельканто.