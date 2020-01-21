РИАМО - 21 янв. В Московском Губернском театре представят новый формат — поэтическое кабаре, в его рамках актеры и зрители будут взаимодействовать в камерной обстановке, премьера необычного спектакля - 13 и 26 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Размещение зрителей за небольшими столиками в фойе второго этажа позволяет присутствующим стать непосредственными участниками красивого зрелищного перформанса. Спектакль состоится в фойе большого зала Московского Губернского театра», - говорится в сообщении.

Вдохновением для спектакля станет поэзия Серебряного века. Эта литературная эпоха была очень щедра на таланты, однако многих женщин-поэтесс незаслуженно забыли. Им и посвятят спектакль. В репертуаре стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Аделаиды Герцык, Зинаиды Гиппиус, Надежды Тэффи, Веры Инбер и других поэтесс эпохи. Кроме того, в театре прозвучат песни Александра Вертинского в сопровождении фортепиано.

«Работая над спектаклем, нам хотелось восстановить забытые страницы истории русской поэзии. Я намеренно не говорю «женской поэзии», потому что общая картина русской литературной жизни начала 20 века складывается из многих течений, направлений и отдельных голосов. Женская лирика – неотъемлемая и очень важная ее часть», - отметила режиссер спектакля Ольга Матвеева.

По ее словам, в спектакле прозвучат стихи не только о любви, но и о сложной и трагической эпохе, в которой жили женщины-поэтессы.

«Будет и грустно, и смешно, и даже страшно, будет много романсов и пластики. А замечательные музыканты создадут атмосферу настоящего Кабаре. А самое главное, что будет много открытий – в спектакле прозвучат стихи 20 поэтесс эпохи, которую мы называем Серебряным веком», - заключила Матвеева.

Музыкальным руководителем спектакля выступил Валерий Федоренко.