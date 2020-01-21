РИАМО - 21 янв. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и других, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Мурашко Михаила Альбертовича министром здравоохранения Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.

Министром культуры стала Ольга Борисовна Любимова. Новым министром науки и высшего образования РФ назначили Валерия Николаевича Фалькова. Кобылкин Дмитрий Николаевич стал министром природных ресурсов и экологии.

Министром промышленности и торговли РФ назначили Мантурова Дениса Валентиновича, министром просвещения - Сергея Сергеевича Кравцова, министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александра Александровича Козлова.

Министром сельского хозяйства страны стал Дмитрий Николаевич Патрушев, новым министром спорта - Олег Васильевич Матыцин. Якушева Владимира Владимировича назначили министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Министром транспорта РФ остался Евгений Иванович Дитрих. Антон Олегович Котяков стал министром труда и социальной защиты, Антон Германович Силуанов - министром финансов РФ, Максут Игоревич Шадаев - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Максим Геннадьевич Решетников назначен министром экономического развития, Александр Валентинович Новак - министром энергетики РФ.