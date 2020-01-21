РИАМО - 21 янв. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по всей столице пройдут концерты, мастер-классы, также студенты смогут бесплатно покататься на коньках и безвозмездно взять их в аренду, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

25 и 26 января на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» студенты смогут бесплатно покататься на 12 катках по всей Москве, а также взять их в аренду. Также ребята познакомятся с историей праздника студенчества на творческих мастер-классах.

«И всех гостей без исключения наверняка порадуют тренировки по сноуборду и керлингу, а также концерты кавер-групп. По выходным площадки фестиваля открыты с 10:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Все желающие ежедневно с 12:00 до 21:00 на Школьной улице могут играть в керлинг, а на Новом Арбате, возле дома 21, кататься на сноуборде и поучаствовать в звездных тренировках.

Открытое занятие для гостей фестиваля 25 января в 14:00 проведет мастер спорта, первая чемпионка России, тренер сборной Москвы Светлана Бузенкова, а 26 января, в это же время – мастер спорта, трехкратный чемпион России, звезда фильмов All inclusive, Re, «Пудра», «Марафон» и «Кухня» Виктор Теймуров.

Вечером в День студента в рамках фестиваля пройдет множество концертов по всей Москве. На Манежной площади гости смогут потанцевать под хиты в исполнении группы Kaver Band и коллектива Shoo Music Band.

Также праздничные концерты пройдут на улице Перерва, на площади Славы, улице Хачатуряна, Митинской улице, на Сиреневом бульваре в Троицке и на других площадках фестиваля.