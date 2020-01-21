РИАМО – 21 янв. Известный дьякон Андрей Кураев высоко оценил выступление российских семинаристов Дениса, Пьера, Артура, Кирилла и Владимира на слепых прослушиваниях французского шоу «Голос», сообщает Газета.ru.

«У себя в «Живом журнале» Кураев разместил пост с заголовком «Русские семинаристы потрясли французский «Голос» и ссылку на выступление коллектива Schola Fratrum», - говорится в сообщении.

Ребята выступили с песней «О, моя душа». Как и Кураев, жюри конкурса высоко оценило выступление, однако не повернулось к ним. Причиной тому стал, по мнению судей, слишком высокий профессионализм.

«Одна из судей Лара Фабиан сказала, что была обезоружена выступлением, и предложила молодым людям выступить с ней в Москве», - отмечается в материале.