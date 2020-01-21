РИАМО - 21 янв. В Восточном, Северном, Северо-Восточном и Южном округе Москвы значительно сократилось количество ДТП с грузовиками, так как там запущен грузовой каркас, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Грузовой каркас был впервые введен 1 ноября 2014 года в Восточном округе Москвы в качестве пилотного проекта. До этого в округе произошло 132 ДТП с грузовым транспортом.

«В 2019 году грузовики в этом округе стали на 4% меньше попадать в аварии. Число погибших тоже уменьшилось - на 75%», - говорится в сообщении.

Из-за хороших результатов грузовой каркас расширили и на другие округа столицы. В декабре 2016 года в Северном и Северо-Восточном округах тоже появилось разделение городских зон на жилые и те, где возможен транзитный проезд грузового транспорта.

Результатом проекта стало то, что в САО за 11 месяцев прошлого года аварий стало на 19% меньше, чем в 2016 году. При этом количество погибших и раненых стало меньше на 64% и 30% соответственно.

Число ДТП в СВАО в 2019 году сократилось на 21%. Количество погибших и раненых снизилось на 35% и 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В декабре прошлого года в Юго-Восточном округе столицы также ввели грузовой каркас. За месяц в округе стало на 19% меньше ДТП с грузовиками, чем за этот же период в 2018 году, а раненых - на 30%.

В тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сокращается, улучшается экология, снижается уровень шума.

Также с 1 февраля в Южном и Юго-Западном административных округах будет введен грузовой каркас.

Грузовой каркас – это крупные улицы столицы, по которым грузовики могут двигаться. А для проезда в жилые зоны, грузовикам с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны потребуются документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.