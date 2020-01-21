РИАМО - 21 янв. Указом мэра Москвы Сергея Собянина Рафик Загрутдинов назначен на пост главы департамента строительства столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Назначить Загрутдинова Рафика Равиловича на должность руководителя департамента строительства Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе.

Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителям мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Ранее заместителем мэра по этим вопросам был Марат Хуснуллин, который перешел на работу в федеральное правительство.

Ранее Загрутдинов занимал пост первого заместителя главы департамента строительства Москвы.