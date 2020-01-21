РИАМО - 21 янв. Андрея Бочкарева назначили заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, следует из указа мэра столицы, опубликованного на официальном сайте градоначальника.

«Назначить Бочкарева Андрея Юрьевича заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в документе.

Этим же указом Бочкарева освободили от занимаемой должности руководителя департамента строительства столицы.

Ранее должность заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства занимал Марат Хуснуллин. Во вторник его назначили заместителем председателя правительства РФ.

Андрей Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени. С осени 1997 года занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation. Он принимал участие в строительстве нескольких крупных объектов за рубежом, в том числе в Европе и Казахстане. С 2006 года работа в ОК «РУСАЛ» и финском энергетическом концерне Fortum. С 2010 года Бочкарев работал руководителем департамента строительства Москвы.