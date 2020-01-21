РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал экс-заммэру столицы Марату Хуснуллину успехов на новом посту, его назначили заместителем председателя правительства РФ.

Во вторник Хуснуллина указом президента РФ назначили заместителем председателя правительства страны.

«Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Марат Хуснуллин родился в 1966 году в Казани. Работал в Казанском финансово-экономическом институте и коммерческих структурах. С 2001 по 2010 годы занимал пост министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Затем перешел на работу в столицу.