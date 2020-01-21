РИАМО - 21 янв. На Киевском шоссе в Москве Газель сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 19:32 на 61-м километре Киевского шоссе водитель, управляя автомобилем Газель совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте», - говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что в результате ДТП пешеход скончался на месте. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.