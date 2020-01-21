РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи выявят сбытчиков наркотиков, операция «Дилер» продлится до 24 января, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» с 20 по 24 января 2020 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дилер». Мероприятия направлены на установление лиц, причастных к незаконному сбыту наркотических средств, в том числе, в составе организованных групп», – говорится в сообщении.

Также полицейские будут задерживать распространителей наркотиков в местах массового проведения досуга и отдыха молодежи и в учебных заведениях.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей, то сообщите по телефонам: 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области); 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09; (дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское»)», 8(495)524-24-43 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря), 8(495)527-72-11 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8(495)521-13-42 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха), 8(495)528-65-21 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов), – заключается в сообщении.