РИАМО - 21 янв. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
Евгений Николаевич Зиничев остался министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а Сергей Викторович Лавров — министром иностранных дел России.
Сергей Кужугетович Шойгу также сохранил пост министра обороны Российской Федерации. Министром юстиции России стал Константин Анатольевич Чуйченко.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии