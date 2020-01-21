РИАМО - 21 янв. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Колокольцева Владимира Александровича министром внутренних дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщение.

Евгений Николаевич Зиничев остался министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а Сергей Викторович Лавров — министром иностранных дел России.

Сергей Кужугетович Шойгу также сохранил пост министра обороны Российской Федерации. Министром юстиции России стал Константин Анатольевич Чуйченко.