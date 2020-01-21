РИАМО - 21 янв. Коммунальные услуги стали менее энергозатратными в помещениях больничных корпусов Подмосковья, в коридорах, процедурных кабинетах и перевязочных заменили люминесцентные светильники на светодиодные, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Таким образом, освещение в больницах Подмосковья становится менее энергозатратным, а в помещениях становится светлее, ярче и уютнее, а значит комфортнее для пациентов и врачей. Кроме того, ведется работа по замене энергозатратного оборудования и установка счетчиков», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 10 учреждениях здравоохранения Московской области установлено 222 прибора учета энергетических ресурсов. Этой весной подобным оборудованием оснастят еще 77 объектов в 63 учреждениях здравоохранения региона.