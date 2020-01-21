РИАМО - 21 янв. На двух строящихся комплексах переработки отходов (КПО) в городских округах Кашира и Сергиево-Посадский, которые планируют ввести в эксплуатацию в феврале-марте, доля российского оборудования составила 80%, говорится в сообщении пресс-службы компании-застройщика «РТ-Инвест».

«На строительной площадке КПО в Кашире завершаются монтажные работы в цехе сортировки. Здесь, как и в Коломенском округе, будет установлено отечественное оборудование линий сортировки компании «ЭкоМашГрупп». Отдельные элементы линий – импортные, так как не имеют российских аналогов», - говорится в сообщении.

Например, в РФ нет аналогов оптических сепараторов, автоматически выбирающих из синих баков до 20% пригодных для переработки фракций отходов, таких как металл, стекло, пластик и бумага.

Органику, которая составляет 30-35% отходов, находящихся в серых баках, отправят на переработку в закрытые цеха. Из нее сделаю компост. Оборудование, используемое для анаэробного буртового компостирования с ворошением и внесением термофильных бактерий, разработала компания «Агрокомпост», которая расположена в Skolkovo.

Доля отечественного оборудования на двух комплексах «РТ-Инвест» составляет от 75% (Сергиево-Посадский городской округ) до 80% (Коломенский городской округ и Кашира).

Строительство современных КПО и заводов «Энергия из отходов» компания «РТ-Инвест» ведет в рамках национального проекта «Экология».