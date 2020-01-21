РИАМО - 21 янв. В Московской области 41 многодетной семье передадут земельные участки в 11 округах региона, их общая площадь превысит 4,3 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«41 земельный участок проработан Минмособлимуществом и администрациями городских округов Подмосковья за прошедшую неделю и будет предоставлен многодетным семьям в 11 округах Московской области», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В городском округе Щелково до середины февраля будут предоставлены 14 участков многодетным семьям, в Серпухове - 11 участков, в Ступине - шесть участков, в Егорьевске и Рузе - по два участка, по одному участку получат семьи в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Волоколамске, Пушкине, Коломне и Богородском округе.