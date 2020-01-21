РИАМО - 21 янв. В Московской области по итогам 2019 года 4 миллиона квадратных метров нежилых объектов ввели в эксплуатацию, это на 34% или на 1 миллион квадратных метров больше по сравнению с 2018 годом, также создали 45 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Максимальное количество рабочих мест в 2019 году было создано на предприятии ООО «Ситрас» - ТРЦ «Акварель» в Пушкинском городском округе. Крупный бизнес был отмечен объектами логистики (1,4 миллиона квадратных метров), промышленности (0,9 миллиона квадратных метров) и торговли (0,6 миллиона квадратных метров)», - говорится в сообщении.

Были созданы тепличные комплексы в Богородском городском округе и Луховицах, распределительный центр Леруа Мерлен «Северная звезда» в Дмитровском городском округе, складской комплекс Wildberries в Подольске и завод LG в Рузском городском округе.

Больше всего нежилых объектов ввели в эксплуатацию в городских округах Солнечногорск, Одинцовский, Богородский, Подольск и Луховицы.

«Важно отметить, что в Подмосковье вводятся разноплановые объекты, что обеспечивает многообразие застройки», - подытожила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.