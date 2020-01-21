РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Собрание по использованию мусоропровода в новом многоквартирном доме №4 на Главной улице в микрорайоне Ольгино Балашихи проведут с участием жителей и управляющей компании, мнения жильцов разделились относительно того, открывать мусоропровод или выносить пакеты на улицу, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник в ходе встречи с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым жильцы дома рассказали, что на днях УК развесила объявления на подъездах дома о том, что с 1 февраля мусоропроводы будут открыты (сейчас они заварены), но часть жителей категорически против открытия шахт мусоропровода, пояснив, что покупая жилье в новостройке, они думали, что уедут от вечного «запаха» в подъезде. Представитель управляющей организации Лариса Курганова объяснила, что часть владельцев квартир новостройки пожаловались в Госжилинспекцию Московской области и потребовали открыть мусоропровод.

«Управляющая компания – это обслуживающая организация и она должна выполнять решения жителей многоквартирного дома. Официального решения собрания об открытии мусоропровода пока нет, а значит, шахту разваривать рано. Согласен, что работающий мусоросборник в доме не добавляет чистого воздуха в подъезды, но если он есть – это услуга и она должна быть предоставлена», – сказал Ефимов.

Он попросил управляющую компанию и депутата совета депутатов Балашихи Ульяну Кондрякову помочь жителям подъезда организовать собрание.