РИАМО - 21 янв. Российская спортсменка Мария Шарапова опустилась со 145-го на 366-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Газета.ru.

«Причиной стал проигрыш отечественной спортсменки хорватке Донне Векич в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 в первом круге открытого чемпионата Австралии — Australian Open», - говорится в сообщении.

В прошлом году на данном турнире Шарапова дошла до четвертого круга.

Ранее Шарапова на турнире в Брисбене в Австралии не вышла во второй круг – проиграла американке Дженнифер Брэйди.