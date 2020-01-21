РИАМО - 21 янв. Сотрудники комитета лесного хозяйства Подмосковья в 2020 году обследуют 30 тысяч гектаров регионального лесного фонда, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Обследования назначены в соответствии с лесным планом Московской области, лесохозяйственным регламентом лесничеств и проектами освоения лесов, а также с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга», – сказал глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Специалисты пересчитают насаждения, выяснят причины повреждения или гибели деревьев. Также лесопатологи определят границы поврежденных лесных участков, установят их санитарное и лесопатологическое состояния, после чего проведут мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов.

Подобные работы проводят каждый год во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента изменения их окраски.