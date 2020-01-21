РИАМО - 21 янв. Территории около станций Московских центральных диаметров, расположенных в Подмосковье, будут благоустраивать в этом году, проводятся комиссионные обследования, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Министерство благоустройства совместно с другими ведомствами проводят выездные обследования уже работающих станций, всего их 19», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках комиссионного обследования принимаются к сведению дополнительные мероприятия и предложения жителей, которые могут обеспечить более комфортный доступ к станциям.

Станции обследовали в Подольске, Ленинском городском округе и Одинцове. На этой неделе запланированы проверки в Лобне, Долгопрудном и Красногорске.

Запустить третий МЦД от Зеленограда до Раменского планируется в конце 2021 года. Но министерство благоустройства Московской области начитает работы на нем в этом году.

«Начало работы по формированию плана мероприятий запланировано на февраль текущего года», - добавил Хайкин.

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