РИАМО - 21 янв. Проект грядущей реставрации Китайгородской стены согласовало Мосгорнаследие, там полностью приведут в порядок кирпичную кладку, устранив все существующие дефекты и повреждения, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Реставрация такого знакового объекта, как Китайгородская стена – это огромная ответственность. Перед разработкой проекта работ по сохранению памятника реставраторы провели комплексные научные исследования его состояния, в том числе, зафиксировали масштаб биоповреждений и описали разрушения и дефекты», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что на основании этого был разработан комплекс мер по возвращению стене исторического облика. Все этапы реставрации пройдут под контролем ведомства.

Часть Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостиницы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции» является объектом культурного наследия федерального значения, который имеет длину около 250 метров и высоту 6 метров.

Сейчас специалисты зафиксировали частичное разрушение отмостки стены, поздней облицовки ее цокольной части, кирпичной кладки и опорных участков арок. На поверхности есть трещины, выветривание раствора швов кладки, проседание грунта, сколы и биоповреждения.

Емельянов отметил, что проектом работ предусмотрен демонтаж поздних элементов, искажающих исторический облик памятника: полы печур и дверные блоки. Далее начнется реставрация фундаментов, сводов печур, белокаменной лестницы входа в печуру, воссоздание белокаменного цоколя, утраченных частей декоративного пояса из тесанного кирпича.

Реставрация кирпичных стен станет отдельным этапом. Эксперты проведут вычинку кирпича, заделают трещины и обработают все защитными составами. Также запланировано воссоздание утраченных отливов-водометов и других деталей водоотводной системы.

Архитектурно-художественная подсветка фасадов предусматривается в качестве приспособления для современного использования.