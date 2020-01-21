РИАМО – 21 янв. Сотрудники Роскомнадзора и МВД России в 2019 году изъяли свыше 56,5 тысяч незаконно продаваемых SIM-карт, сообщается Газета.ru.

Также в 2019 году зафиксировано 618 прецедентов (в 2018 году – 1 164), когда SIM-карты незаконно продавались в интернете.

«В общей сложности было проведено 2,162 совместных мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи», - говорится в сообщении.

В 2017 году было изъято свыше 106,5 тысяч SIM-карт, в 2018 году – более 83,7 тысячи, в 2019 году – 56,5 тысяч.

Чаще всего нарушители реализовывали SIM-карты без заключения договора и без предъявления документа, удостоверяющего личность.