РИАМО - 21 янв. Правоохранители установили мужчину, который якобы преследовал девочку в Ступине, его поместили в психоневрологический диспансер, проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина якобы преследовал девочку 10 лет.

«Следователем следственного отдела по Ступину ГСУ СК России по Московской области по факту возможного покушения на совершение преступлений против половой неприкосновенности ребенка организована проверка», - отмечается в материале.

Полицейским в ходе предварительных проверочных мероприятий удалось установить девочку. Ребенок рассказал, что мужчина, преследовавший ее, никаких противоправных действий не совершил.

Установлен и сам мужчина. При разговоре со стражами порядка он вел себя неадекватно, поэтому его госпитализировали в психоневрологический диспансер, где выяснилось, что он стоит на учете у врача психиатра.

«В настоящее время мужчина по-прежнему находится в психоневрологическом диспансере. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе на причастность мужчины к совершению иных преступлений», - добавляется в материале.

По итогам проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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