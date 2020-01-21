РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 янв. Проект закона о гаражных кооперативах, а также взаимодействие гаражно-строительных кооперативов (ГСК) с профильными управлениями администрации Балашихи обсудили в общественной палате округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в совещании по решению вопросов деятельности ГСК на территории округа приняли участие главный специалист отдела дорог управления транспорта дорог и связи администрации округа Кирилл Волковский, начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова, члены общественной палаты, председатели гаражно-строительных кооперативов.

«Сегодня (21 января - ред.) на совещании собрались представители почти 19 тысяч собственников гаражей. Мы обсудили вопросы в первую очередь взаимодействия с профильными управлениями администрации Балашихи, а также проект закона о гаражных кооперативах, который, надеемся, в 2020 году будет принят, так как облегчит жизнь не только членам ГСК , но и улучшит взаимоотношения с администрацией, с комитетом по управлению и имуществом, потому что появится правовая основа, с помощью которой мы сможем не только решать свои задачи, но и задачи, которые ставит перед нами наш муниципалитет», – сказал председатель ассоциации гаражных кооперативов Московской области Евгений Маковский.

Он добавил, что в ходе мероприятия представители гаражных кооперативов уточнили у Кирилла Волковского и Юлии Смирновой какие требования они предъявляют к данным организациям, которые ответили на вопросы по поводу обустройства пешеходных переходов, въездов и выездов в ГСК, благоустройства территории и других. Представители профильных управлений пояснили, что открыты для диалога и будут оказывать максимальное содействие в оперативном решении всех вопросов.

В городском округе Балашиха насчитывается более 150 гаражно-строительных кооперативов.