РИАМО - 21 янв. Пожар произошел в квартире на 11-м этаже жилого дома в Большом Матросском переулке в Москве, в результате ЧП пятерых человек спасли, один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Во вторник в 18:28 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Большой Матросский переулок, дом 1.

«К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, по данному адресу по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание мебели на кухне на общей площади около 5 квадратных метров в одной из квартир на 11-м этаже жилого дома. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали загорание», - отмечается в материале.

В ходе тушения загорания из квартиры и соседних квартир пожарные спасли трех человек (из них один ребенок) и эвакуировали двух человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате происшествия есть пострадавший.