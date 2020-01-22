РИАМО - 22 янв. Открытая тренировка для участников проекта «Активное долголетие» пройдет в Ледовом дворце «Арена Мытищи» в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что тренировку проведет олимпийский чемпион, хоккеист, заслуженный мастер спорта Виктор Шалимов.

«Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре, она разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии», - говорится в сообщении.

Место проведения: Ледовый дворец «Арена Мытищи», Мытищи, улица Летная, дом 17.

В программе «Активное долголетие» могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Все участники «Активного долголетия» могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, физкультурой, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, посещать компьютерные и творческие курсы, ходить в бассейн. Записаться можно на сайте проекта или в приложении «Соцуслуги».