РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Праздничный концерт ко Дню студента пройдет в Люберецком дворце культуры 22 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберецкий Дворец культуры 22 января приглашает всех желающих на праздничный концерт учащихся и коллективов Детской хореографической школы, посвященный празднованию Татьяниного дня и Дня студента. Мероприятие подготовлено в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

В программе заявлено 25 номеров разных хореографических направлений: народный танец, классический танец, эстрадный танец «степ», «джаз», бальный танец. На концерте выступят образцовые коллективы хореографических ансамблей «Тропинка», «Карусель», «Престиж», народного хореографического ансамбля «Россия», коллектива родителей учащихся Детской хореографической школы «Калейдоскоп» и других.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.