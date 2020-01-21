РИАМО - 21 янв. Хирурги Морозовской больницы имплантировали искусственный клапан 10-летней девочке, тем самым спасли ее от остановки сердца, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Подобная операция была проведена впервые в России. Пациентка родилась со сложным пороком сердца - Тетрада Фалло. Ранее девочка перенесла операцию по радикальной коррекции порока сердца и имела противопоказания для установки специализированного устройства. Операцию провели с помощью малоинвазивных технологий – через бедренную вену.

«В связи с тем, что клапан легочной артерии был деформирован и не мог выполнять свою функцию, при проведении реконструкции выхода из правого желудочка в легочную артерию, клапан сохранить не удалось», - говорится в сообщении.

Если клапан отсутствует, часть крови, поступающей из правого желудочка в легочную артерию, возвращается обратно. Со временем это приводит к развитию диастолической дисфункции и правожелудочковой сердечной недостаточности, которая не только влияет на качество жизни пациента, но и значительно повышает риск внезапной остановки сердца.

Хирурги Морозовской больницы имплантировали ребенку трехстворчатый биологический клапан, который применяется для эндопротезтрования клапана аорты у взрослых. Этот клапан имеет более широкую размерную сетку - до 29 миллиметров.

Операция, которая длилась около трех часов, прошла успешно. В реанимации девочка провела менее суток. На четвертый день после вмешательства она была выписана домой. Со слов врача, установленное устройство функционирует идеально. Девочка чувствует себя хорошо.