РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Лауреатов художественного конкурса «Наш край во временах года» выбрали в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в детской школе искусств №1 прошел традиционный окружной конкурс художественного мастерства. В нем приняли участие детские школы искусств и художественные школы городского округа Люберцы.

«18 участников из Люберец стали лауреатами конкурса I, II и III степеней. Среди них Камилла Якупова и Дарья Кабишева из ДШИ «Гармония», Елизавета Пономаренко из ДШИ №5 и другие», – говорится в сообщении.

В состав компетентного жюри вошли член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Олег Закоморный, искусствовед Ирина Закоморная и преподаватель высшей категории ДШИ №1 Марина Пронина.

В конкурсе приняли участие юные художники от 10 до 17 лет. Победителей выбирали в трех возрастных группах по двум номинациям «Живопись» и «Графика». Всего на конкурсе «Наш край во временах года» было представлено 73 работы.