РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В подмосковных Люберцах определили самый популярный вид спорта среди участников проекта «Активное долголетие», им стала скандинавская ходьба, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы все больше людей старшего поколения занимаются скандинавской ходьбой в рамках программы «Активное долголетие». Первая тренировка прошла 18 ноября 2019 года на стадионе Торпедо в Люберцах. На ней присутствовали 9 человек. За два месяца команда выросла более чем пять раз и сегодня насчитывает 50 человек», – сказала инструктор по северной ходьбе Ирина Арсентьева.

Она добавила, что в люберецкой команде «Торпедо - Северная ходьба» занимаются жители округа от 58 до 85 лет. Арсентьева подчеркнула, что за это время ее ученики приняли участие в спортивных соревнованиях, где завоевали 10 медалей и провели два показательных выступления на окружном спортивном празднике.

Все желающие присоединиться к занятиям могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соц.услуги». Также можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.