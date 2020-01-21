РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Делегация из 11 ветеранов Подольска 27 января примет участие в областном памятном мероприятии, посвященном дню снятия блокады Ленинграда, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Делегация из 11 подольчан, жителей блокадного Ленинграда, 27 января примет участие в областном мероприятии, посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие состоится в городе Долгопрудном», – написал Максимович.

Всего в Подольске меры социальной поддержки получают 38 граждан-жителей блокадного Ленинграда. В целом в Московской области в настоящее время проживают 1 127 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все они получат единовременные выплаты из областного бюджета в размере 3 тысяч рублей.

27 января – день снятия блокады Ленинграда. Дата не праздничная, скорее, это постоянное напоминание о тех ужасающих событиях, через которые были вынуждены пройти жители города. Блокада унесла более 2 миллионов жизней, причем умирали там в основном женщины, дети и старики.