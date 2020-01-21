РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. В школе №1 подмосковных Котельников прошел творческий вечер в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник (21 января - ред.) в библиотеке школы №1 в рамках празднования годовщины 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел творческий вечер. Он был посвящен творчеству писателя, общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина. Участниками мероприятия стали обучающиеся 10 и 11 классов», – говорится в сообщении.

На мероприятии шел рассказ о жизненном и творческом пути Гранина с показом презентации. Вниманию зрителей были представлены книги автора «Иду на грозу», «Зубр», «Мой лейтенант» и «Блокадная книга».

«В учебных заведениях Котельников уделяют большое внимание воспитанию патриотизма и знанию истории родной страны среди учеников. Регулярно устраиваются мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне – конкурсы, творческие вечера, дискуссии и встречи с ветеранами, участниками ВОВ и тружениками тыла», – заключается в сообщении.