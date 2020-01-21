РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Предприятие ООО «Принт Колор» в микрорайоне Климовск Подольска обязали заделать ямы и отремонтировать фасад своего здания в рамках проверки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск в рамках ежедневного мониторинга выявили ненормативное содержание территории, прилегающей к предприятию ООО «Принт Колор». Организация расположена на улице Индустриальная, дом 4.

«Во вторник, 21 января, специальная комиссия провела проверку данной территории. По итогам осмотра были выявлены ямы у ворот предприятия, парковка автомобилей на участке с зелеными насаждениями, отсутствие наружного освещения, ненормативное состояние фасада здания и многое другое. Участниками проверки был составлен протокол, в котором были обозначены сроки устранения выявленных недочетов. В случае непринятия мер со стороны организации, предприятию грозят меры административного реагирования», – говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли представители территориального управления администрации в микрорайоне, ГИБДД, комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа и другие. Данные проверки будут проводиться на регулярной основе.