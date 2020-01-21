РИАМО - 21 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ озвучивает собственные предложения по данному вопросу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, были наработки, были озвучены предложения. Вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители самых разных областей нашей жизни, широкое представительство. Группа провела свои два заседания, поэтому свою роль она играет», - сказал Песков.

Он добавил, что сопредседатели данной рабочей группы назначены главой государства своими представителями в Госдуме при рассмотрении уже внесенной поправки.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию РФ.

Была создана рабочая группуадля подготовки поправок. В ее состав вошли 75 человек.

Также глава государства предложил вынести все поправки в главный закон страны на всероссийское голосование.

Законопроект о поправке к Конституции РФ президент внес в Госдуму 20 января.