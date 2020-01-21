РИАМО – 21 янв. В микрорайоне Белая Дача Котельников приступили к строительству двух жилых домов ЖК «Кузьминский лес», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники начато строительство двух жилых домов - корпусов №№3 и 4 в составе жилого комплекса «Кузьминский лес». Застройщиком объектов выступает АО «Компания АТОЛ», – сказал нальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту площадь двухсекционного жилого корпуса №3 составит 31,4 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 448 квартир. Площадь трехсекционного корпуса №4 – 39,2 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 512 квартир.

В корпусе №4 предусмотрен подземный паркинг площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Автостоянка рассчитана на 236 машино-мест.

«Первая плановая проверка на объектах начнется с 1 февраля 2020 года. Завершить строительство обоих корпусов застройщик планирует в I квартале 2022 года», – отметил Гарибян.

За ходом строительства ЖК «Кузьминский лес» можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который запущен ведомством на платформе «Добродел».