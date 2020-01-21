РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске накануне Дня российского студенчества пройдет творческий квартирник «От сессии до сессии» с литературно-музыкальной программой, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Структурное подразделение «Орбита» Дворца творчества молодежи приглашает подольчан на первый в 2020 году творческий квартирник «От сессии до сессии», который пройдет 24 января. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, который отмечают 25 января. Начало в 19:00», – говорится в сообщении.

Участников квартирника ждет литературно-музыкальная программа с авторскими сочинениями, а также незабываемая творческая атмосфера. В концерте примут участие как новички бардовской песни, так и те, кто увлечен музыкальным искусством давно.

Творческий квартирник – это площадка для свободного общения, творчества и встреч. Мероприятие состоится во Дворце творчества молодежи структурного подразделения «Орбита» по адресу: Подольск, улица Володи Дубинина, 6/29.