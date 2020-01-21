На прошлой неделе стало известно о происшествии в одной из московских школ. Во время урока восьмиклассник ударил учительницу, которая сделала ему замечание. В итоге преподавательнице потребовалась помощь медиков, а директор школы уволился. Происшествием занимаются следователи, действия руководства школы и педагогов также проверит столичный департамент образования. Корреспондент РИАМО выяснял подробности ЧП.

Кровь в классе

Инцидент в школе на юго-западе Москвы произошел 15 января. По информации одноклассников подростка, конфликт разгорелся из-за того, что он сидел на уроке в наушниках, игнорируя замечания учителя физики и просьбы прекратить такое поведение. Когда женщина попыталась выдернуть гарнитуру из его уха, ученик потянул провод на себя, и он повредился. Тогда восьмиклассник ударил учителя по лицу, а затем по руке с пультом от интерактивной доски. В результате у 61-летнего преподавателя были разбиты очки и рассечена кожа на голове.

«Он сам провоцировал учителя, его было не успокоить», - считает один из очевидцев происшествия. По его словам, молодой человек стал угрожать, что «она еще заплатит» за наушники.

Учительница выбежала в коридор за помощью, но подросток не успокоился. В распоряжении РИАМО оказалось видео, где он ломает клавиатуру, а потом разбивает ногой и локтем стеклянные дверцы шкафа в классе. Затем школьник надевает рюкзак на плечо и выходит из кабинета.

«В тот момент я была в коридоре. Антон (имя изменено), как обычно, матерился, а с его руки текла кровь. Она была повсюду, на полу класса, в коридоре», - рассказала РИАМО ученица школы, где произошел инцидент. При этом, по ее мнению, пострадавшая учительница «одна из самых адекватных», она готова помочь и даже сделать поблажку, но и справедливо спрашивает с учеников.

По данным СМИ, школьный врач оказал первую помощь раненой учительнице, сейчас она находится на больничном. На место происшествия была вызвана полиция и скорая.

В Москве задержали учительницу, подозреваемую в избиении мальчика>>

Трудный подросток

По словам одного из школьников, устроивший потасовку подросток однажды сломал парту и часто вел себя некорректно. Об этом говорится и в петиции в защиту пострадавшего учителя и директора школы, адресованная главе департамента образования и науки Москвы Исааку Калине. В ней отмечается, что трудный подросток «стабильно хулиганил», сменил несколько школ, а весь седьмой класс находился на домашнем обучении. При этом «учителя относились к нему крайне лояльно, подбирая индивидуальный подход», отмечается в петиции.

Подросток на протяжении трех лет находился под наблюдением специалистов из соцзащиты, которые выявили у него нестабильный эмоциональный фон, но в 2018 году семья отказалась от социального сопровождения, сообщает телеканал «360».

По данным СМИ, воспитанием школьника занимается бабушка, ей и удалось успокоить внука после инцидента в классе.

Выявлен еще один факт избиения педагогом ученика коррекционной школы в Москве>>

Частые конфликты

По словам учеников школы, подросток довольно часто конфликтует с окружающими. Одним из таких случаев стал конфликт с сотрудником «Макдональдс», который закончился приездом полиции.

«Он плохо учится, нахватал двоек за год почти по всем предметам. Ничего не делает на уроках», - рассказала собеседница РИАМО из той же школы.

«Слухи ходят разные, его многие знают на районе. Кто-то говорил, что он приходил в школу с ножом и электрошокером, но лично не видела», - вспоминает знакомая молодого человека.

По словам школьницы, его поведение сильно зависит от настроения, он может стать агрессивным, неверно поняв чьи-то слова, а во время ссоры может поднять на оппонента руку, оскорбить, в итоге все заканчивается дракой.

«Не сказала бы, что в школе у него есть близкие друзья. Люди иногда с ним общаются, но быстро сменяются. Он сам по себе сидит в школе, слушает треки с колонки на высокой громкости. С учениками более-менее общается, с учителями часто не ладит», - рассказала собеседница агентства.

Девушки у него нет, как и постоянных друзей, добавила она. Другой ученик заявил, что молодой человек приставал к девушкам, вел себя вульгарно по отношению к некоторым из них.

Педагога из лицея ВШЭ уволили после обвинения в растлении школьниц в 90‑х>>

Вернуть директора?

По данным РИА Новости, после инцидента директор школы, где произошло ЧП, написал заявление об увольнении. Как сообщает телеканал «360», в столичном департаменте образования действия учителя, которая также является классным руководителем восьмиклассника, по отношению к подростку посчитали непрофессиональными и проведут проверку. Корректность работы педагогов с трудным подростком обсудят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 22 января, сообщили в ведомстве.

После инцидента в интернете появились петиции – в защиту и против руководства школы, где произошло ЧП. В одной из них призывают снять с поста директора школы, так как администрация школы не должна «закрывать глаза» на подобные вещи. На момент написания материала ее подписали около 50 человек.

В другой петиции, также опубликованной на сайте Change.org, выступают в поддержку пострадавшего учителя и директора школы. «Ребенка стоит пожалеть. Но где заканчивается та грань, когда надо жалеть уже не ребенка, а его окружающих?», - отмечается в тексте.

Как рассказал РИАМО ученик школы, на заборе учебного заведения на днях появлялся плакат с требованием вернуть экс-директора. «Если нам не вернут директора, мы постараемся распространить информацию об этом вопиющем случае через блогеров», - заявил он.

В школе РИАМО не предоставили комментариев по инциденту. В СКР проводят проверку и опрашивают свидетелей.

В Москве репетитора музыки, избивавшего ученицу, приговорили к 4 годам условно>>