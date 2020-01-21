РИАМО - 21 янв. На пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 16:45 на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка произошло столкновение трех единиц транспорта Renault, Kia Rio и Toyota. В результате ДТП пострадал один человек», - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.