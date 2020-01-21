РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» выявили трех автолюбителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» выявили трех водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, административный материал направили в Подольский городской суд для принятия решения в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Жителей Подольска, которым стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, просят сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.