РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. До ноября текущего года Путилковское шоссе в подмосковном Красногорске планируют расширить до 4 полос, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«На контроле еще одна жизненно важная транспортная артерия нашего округа – Путилковское шоссе. В зоне реконструкции перенесут больше 50 километров коммуникаций, вынос кабельных линий уже ведется. Параллельно идет выкуп земельных участков, попадающих в зону дорожного строительства», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что активная фаза работ начнется в марте.

«Плановый срок окончания работ – ноябрь 2020 года: участок шоссе длиной 1,6 километра расширят до четырех полос», – заключила Хаймурзина.