РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 янв. В подмосковных Люберцах определили победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020» в двух номинациях, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Финал муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020» прошел во вторник во дворце спорта «Триумф». В финал вышли шесть педагогов.

«Победителем в номинации «Воспитатель года» стала воспитатель детсада «Светофорик» Елена Осипова. В номинации «Учитель года» победила учитель английского языка гимназии №41 Екатерина Тюняева», – сказала начальник управления образованием администрации горокруга Виктория Бунтина.

Победители представят Люберцы на региональном этапе конкурса.