РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 янв. Инспекторы в Королеве будут проводить внеплановые проверки автобусов, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Во вторник в Королеве прошло семинар-совещание в королевском ПАТП с руководителями пассажирских автопредприятий. На нем начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу, майор полиции Олег Пыканов доложил о дорожной обстановке в Королеве, подвели итоги 2019 года и рассказали о мерах, направленных на снижение количества аварий с участием автобусов и маршруток.

«В 2020 году отдел ГИБДД в Королеве планирует провести ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности на пассажирском автотранспорте. В частности, мы планируем проводить целевые рейды, направленные на выявление нарушений водителями автобусов, определить порядок обмена сведениями о фактах выявленных нарушений, допущенных водителями пассажироперевозчиков, организовать мероприятия, направленные на профилактику и выявление правонарушений водителями маршрутных транспортных средств, путем проведения негласных и внеплановых проверок на маршрутах движения автобусов», – сказал Пыканов.

Кроме того, с помощью системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS, установленной на автобусах, в подразделение ОГИБДД УМВД России по Королеву будет направляться информация об участках автодорог для принятия мер, направленных на профилактику правонарушений, связанных с нарушением скоростного режима водителями, будут проводиться профилактические беседы с водителями.

Инспекторы планируют выйти с предложениями к руководителям пассажирских предприятий об изменении графиков и режимов работы водителей старше 40 лет и принять другие меры.

В Королеве в 2019 году было совершено 3 ДТП с участием автобусов. В рамках стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте отделом технического надзора проведено 28 целевых рейдов. Проведено 26 собраний с водительским составом и руководителями колон предприятий пассажироперевозчиков, где строго было указано об исключении выезда на линию при неисправностях подвижного состава. Также было рекомендовано отказать при приеме на работу 6 водителей, имеющих штрафы.

Также до участников семинара доведена информация юридических лиц, осуществляющих экономическую деятельность, связанную с эксплуатацией автотранспорта о типовых и массовых нарушениях обязательных требований законодательства в области дорожного движения и возможными мероприятиями по их устранению.