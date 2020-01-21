РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Подольское предприятие ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» создало инновационное топливо со сниженным обогащением урана для энергетических реакторов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Предприятие решает задачи по разработке и обеспечению атомной промышленности тепловыделяющими элементами и сборками для ядерных энергодвигательных установок, а также создает тепловыделяющие элементы нового поколения.

«ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» создало инновационное металлическое топливо для исследовательского реактора ИВГ.1М. Теперь по его образцу ученые разрабатывают тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для энергетических реакторов с повышенной теплопроводностью и энергоемкостью. Реактор ИВГ.1М расположен в Казахстане близ города Курчатова на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне», – говорится в сообщении.

Новая активная зона ИВГ.1М будет состоять из 30 тепловыделяющих сборок (ТВС) по 468 твэлов в каждой. Она сможет работать без перегрузки несколько десятилетий. Первые две экспериментальные ТВС с инновационным топливом уже прошли реакторные испытания, в 2020 году им предстоят послереакторные исследования. Если они пройдут успешно, то в конце 2020 года – начале 2021 года установка полностью перейдет на новое топливо.

Ранее использовавшееся керамическое топливо разрабатывали и изготавливали на подольском предприятии «ЛУЧ». Поэтому, когда Международное агентство по атомной энергии инициировало международную программу по снижению обогащения топлива исследовательских и испытательных реакторов, Казахстан обратился к специалистам института. Заказчиком низкообогащенного топлива выступил институт атомной энергии национального ядерного центра Казахстана.