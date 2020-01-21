РИАМО - 21 янв. Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что нет ничего необычного с той скорости, которую показывают при работе над поправками к Конституции России, сообщает Nation News.

«Он подчеркнул, что любые инициативы российского лидера реализуются в приоритетном порядке», - говорится в сообщении.

О возможных поправках в Конституцию РФ сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. На сегодняшний день над поправками трудится созданная рабочая группа. В ее состав вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, деятели культуры и бизнесмены.