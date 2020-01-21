РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. На пересечении Ильинского и Волоколамскго шоссе в Красногорске до 10 февраля планируют построить тротуары в рамках транспортной развязки, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона осмотрели ход завершения строительства многоуровневой развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе.

«До 10 февраля подрядчики обязуются устранить замечания: установить освещение в полном объеме, завершить монтаж барьерных ограждений и строительство тротуаров, увеличить число навигационных знаков и добавить дублирующие указатели за 150 метров до поворотов», – сообщила Хаймурзина.

Она также добавила, что обустройство перекрестка с Пенягинским шоссе, дополнительные полосы и ремонт дорожного полотна обещают завершить в марте.