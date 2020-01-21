РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. В подмосковном Красногорске 27 января проведут акцию памяти, приуроченную ко Дню снятия блокады Ленинграда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, красногорские волонтеры проведут акцию «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья». Торжественная церемония открытия Года памяти и славы пройдет в ДК «Подмосковье».

«Для открытия Года памяти и славы молодежь округа и участники движения «Волонтеры Победы» выбрали одну из важных дат 27 января – день снятия блокады Ленинграда. Молодые музыканты, актеры, волонтеры, студенты, участники спортивных и патриотических клубов в военной форме, под сопровождение музыки военных лет, будут раздавать прохожим информационные листовки с фактами о блокаде и ту самую дневную норму продовольствия ленинградца – 125 граммов хлеба. Молодые люди напомнят жителям Подмосковья о боли и страдании, мужестве и самоотверженности наших соотечественников», – говорится в сообщении.

Акция «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья» зародилась в муниципальном формате 5 лет назад. Таким образом «Волонтеры Победы» Московской области объединят поколения, чтобы почтить память героев. Акция состоится в 16:00 в сквере у Красногорского завода имени Зверева.

«В 17:00 на экранах на площади и в ДК «Подмосковье» состоятся показы документальных хроник о блокаде Ленинграда. В 17:30 в малом зале ДК пройдет торжественное открытие, презентация информационного проекта «Герои нашего Красногорья» и игра «Риск» по теме «Подмосковье 1941-1945», – заключается в материале.