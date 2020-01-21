РИАМО - 21 янв. Экс-руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева назначили на должность генерального директора особой экономической зоны «Технополис «Москва», говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Несколько лет подряд Москва возглавляет национальный рейтинг прозрачности закупок. Это стало возможным благодаря слаженной последовательной работе департамента конкурентной политики по созданию и внедрению прогрессивной системы закупок. Уверена, на новом месте Геннадий Дегтев как эффективный руководитель сумеет сделать многое для процветания столицы и упрочения ее позиций на мировом уровне», - сказала пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Она подчеркнула, что правительство города планирует сделать московскую особую экономическую зону лучшей в мире, а также привлечь в столицу мировых лидеров инженерной мысли и производства.

Дегтев возглавлял столичный департамент по конкурентной политике с 2006 года.